Adıyaman'da bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Karacaoğlan Okulu yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın 4.katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korku ve paniğe neden olan yangın yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN