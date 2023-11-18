Adıyaman'da Banka Şubesine Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman'da bir banka şubesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı. Olay, Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Banka çalışanları, yılanı görünce paniğe kapıldı ve itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erleri, özel aparat kullanarak yılanı yakaladı ve tekrar doğaya saldı.

ADIYAMAN'da, bir bankanın şubesi içerisine giren ve paniğe yol açan yılan itfaiye erleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Olay, Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin içerisinde yılan gören çalışanlar paniğe kapılarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmayla yılan özel aparat ile yakalandı. Yakalanan yılan tekrardan doğaya salındı.