Adıyaman'da Anız Yangınında Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü

Adıyaman'da, çıkan anız yangınının ağaçlık alana sıçraması sonucu çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Gazihandede Mesire alanı karşı tarafında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN