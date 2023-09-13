Adıyaman'da anız yangını meyve bahçesine sıçradı

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek meyve bahçesine sıçradı. İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tarım aletleri, ağaçlar ve saman balyaları zarar gördü.

Adıyaman'da anızda başlayan yangın meyve bahçesine sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi alt kısımlarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek çevrede bulunan meyve bahçesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında birçok tarım aleti, ağaçlar ve saman balyaları yanarak küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN