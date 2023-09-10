Adıyaman'da Anız Yangını İş Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü
Adıyaman'da meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek Küçük Sanayi Sitesine doğru ilerledi. İş yerlerine sıçramak üzere olan alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar ile yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde alevler iş yerine sıçramadan söndürülmüş oldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN