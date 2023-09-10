Adıyaman'da Anız Yangını İş Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek Küçük Sanayi Sitesine doğru ilerledi. İş yerlerine sıçramak üzere olan alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar ile yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde alevler iş yerine sıçramadan söndürülmüş oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN