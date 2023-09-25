Adıyaman'da Alt Yapı Çalışmaları Sırasında Doğalgaz Borusu Patladı

Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucunda bölgeye gaz yayılırken, doğalgaz acil ekipleri olay yerine çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle boru onarıldı.

Adıyaman'da, alt yapı çalışmaları esnasında patlatılan doğalgaz borusu korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Saraybosna Caddesi yakınlarında yapılan alt yapı çalışmaları esnasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte bölgeye gaz yayılırken doğalgaz acil ekiplerine haber verildi. Korkuya neden olan olay yerine gelen ekipler, gaz hattını keserek burada çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde boru onarıldı. - ADIYAMAN