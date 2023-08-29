Adıyaman'da Ağustos Ayında Yağmur Yağdı

Kavurucu sıcakların yaşandığı Adıyaman'da, Ağustos ayının son günlerinde aniden bastıran yağmur sokak ve caddelerde su birikintisine neden oldu.

Adıyaman'da kavurucu sıcaklara yağmur molası

Ağustos ayında Adıyaman'da yağmur yağışı başladı

ADIYAMAN - Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı Adıyaman'da, Ağustos aynının son günlerinde aniden bastıran yağmur sokak ve caddelerde su birikintisine neden oldu.

Uzun zamandır sıcak havanın hakim olduğu deprem bölgesi Adıyaman'da, Ağustos ayının son günlerinde aniden yağmur bastırdı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur dolayısıyla kent merkezinin bir çok cadde ve sokaklarında su birikintisi oluştu. Bir çok vatandaş yağan yağmurun altında yürüyerek havanın tadını çıkarırken bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin saçakları altında durarak ıslanmamaya çalıştı.

Yağmura oldukça sevinen vatandaşlar, "İlk defa Ağustos ayında Adıyaman'a yağmur yağıyor. Sabah saatlerine kadar kavurucu sıcaklar vardı. Şuan ise yağmur yağıyor. Oldukça güzel bir hava oluştu ve biraz olsun serinledik. Bereket yağıyor" diye konuştular.