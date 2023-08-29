Adıyaman'da yıkılacak olan ağır hasarlı binaların kapı ve pencereleri sökülünce, bazı mahalleler 'terk edilmiş şehir' görünümüne büründü. Yıkım çalışmaları hızla devam ediyor.

Adıyaman'terk edilmiş şehri' andırıyor

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 47'ye ulaştı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yıkılacak olan ağır hasarlı yüksek katlı binaların kapı ve pencereleri sökülünce, bazı mahalleler 'terk edilmiş şehir' görünümüne büründü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yapıların yüzde 68.1'i hasar aldı. Depremin derin izlerinin hissedildiği Adıyaman'da yıkılan ve acil yıkılacak olan binaların enkazları kaldırılınca, kentin birçok noktasında boş alanlar oluştu. Ayakta duran ve çoğunluğu ağır hasarlı olan yapıların ise yıkım çalışmaları sürüyor.

Özellikle Yenimahalle 3. Çevre yolu üzerindeki çok katlı binalar yıkıma hazır hale getirildi. Adıyaman'ın en fazla nüfusa sahip mahallesi olan Yenimahalle'de binalar tek tek yıkılıyor. Binaların bulunduğu yerlerde kimsenin yaşamaması, daha önce cıvıl cıvıl çocukların oynadığı parklarda hiç çocuk olmaması, kapı ve pencereleri sökülen binalar ile 'terk edilmiş şehri' andırıyor.

Ağır hasarlı binaların yüzde 47'si yıkıldı

Adıyaman'daki yıkık yapıların durumu ile ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, "Adıyaman'da ağır hasarlı binalarımızın yıkım süreci devam ediyor. Toplamda Adıyaman'da 20 bin 201 ağır hasarlı binamız bulunuyordu. Bu binalarımızın yüzde 47'sini yani 9 bin 135'ini yıkıp enkazını temizledik. Yıkım tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Vatandaşlar ise, yıkılacak olan yüksek katlı binaların 'ölü şehri' andırdığını, hüzün içerisinde olduklarını ifade etti.