Adıyaman'da 8 yaşındaki çocuk çaya girerken boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde piknik yapmak için çaya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.