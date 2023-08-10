Adıyaman Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sağlık sorunları olan yaşlı vatandaşların tekerlekli sandalye isteklerini yerine getirdi. 6 Şubat'taki deprem sonrası evleri yıkılan ve toplu yaşam alanlarında barınan vatandaşlar arasında yer alan hastalara belediyenin hediye ettiği tekerlekli sandalyelerle yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor

İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, vatandaşların tekerlekli sandalye isteklerini yerine getirdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan, toplu yaşam alanlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayan ve sağlık sorunları olan yaşlı vatandaşların tekerlekli sandalye taleplerini yerine getiren Adıyaman Belediyesi; hizmet vermeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla önemli projelere imza atan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaşlı ve engelli olan vatandaşların hayat standartlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye hediye eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç : "6 Şubat' ta yaşadığımız büyük afette evleri yıkılan ve eşiyle beraber enkazdan çıkarılan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet amcamız ile onkoloji hastası kızıyla beraber yaşayan, kemik erimelerine bağlı yürüme zorluğu çeken, Ayşe teyzemize yaşadıkları sıkıntılara çözüm olması amacıyla tekerlekli sandalye hediye ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardım yaparak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz ve bu zamanları beraber aşacağız." şeklinde sözlerini dile getirdi.

Tekerlekli sandalye hediye edilen vatandaşların yakınları ise Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç' a memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.