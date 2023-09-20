Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri Samsun'da Güzel Bir Gezi Yaptı

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kayıtlı özel eğitim öğrencileri ve aileleri Samsun'a düzenlenen gezi ile güzel vakit geçirdi. Öğrencilere tarihi ve kültürel değerleri tanıtan belediye, engelsiz ulaşım araçlarıyla konforlu bir seyahat imkanı sağladı.

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine kayıtlı özel eğitim öğrencileri ve aileleri Samsun'a düzenlenen gezi ile güzel vakit geçirdi.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal ve toplumsal hayata daha kolay uyum sağlaması amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından kültürel gezi düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki öğrencilere ve ailelerine yönelik Samsun'a gezi programı düzenledi. Özel gereksinimli bireyleri tarihi ve kültürel değerlerle buluşturan Adıyaman Belediyesi, engelsiz ulaşım araçlarıyla konforlu bir şekilde seyahat imkanı sağlayıp öğrencilere eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşattı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Engelsiz Yaşam Merkezimize kayıtlı değerli öğrencilerimiz ve aileleri için düzenlediğimiz kültürel gezilerimiz sayesinde öğrencilerimiz keyif alarak öğrenmenin mutluluğunu yaşarken ailelerinin yüzündeki tebessüm de bizleri mutlu ediyor. Özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik yaptığımız projeler ile onlara tarihi ve kültürel değerlerimizi öğretmekle beraber sosyal uyum sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Bu öğrencilerimizi topluma kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Engelli bireyler ve aileleri başta Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN