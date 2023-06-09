Adıyaman Belediyesi Böcekler Konusunda Uyarıda Bulundu

Adıyaman Belediyesi, son günlerde kentte yoğun şekilde görünen böcek türlerine karşı uyarıda bulundu.

Son günlerde mevsimsel tarım şartları gereği şehir genelinde hızla artan çeşitli böcek türleri hakkında uyarı mesajı yayımlayan Adıyaman Belediyesi, böceklerin farklı bölgelerde başka bölgelere giderken ilimizden geçen tarım böcekleri olduğunun altı çizildi.

Yapılan açıklamada, böceklere karşı yapılacak olan ilaçlamanın yarardan çok zarara sebep olabileceği belirtilerek, "Tarım alanlarında yapılan toprak sürme, ot biçme, sulama, ilaçlama, hasat gibi birtakım faaliyetlerden dolayı ve bölgede yaşanılan yağışlardan ötürü yerleşim yerlerine farklı türlerden tarım zararlıları gelmektedir. Tarım zararlıları tarafından gerçekleşen bu yer değiştirme çok kısa sürelidir. Kısa süre içerisinde gerçekleşen bu yer değiştirme sonucunda tarım zararlıları ya eski yaşam alanlarına geri dönmekte ya da ömürlerinin kısa olması ve yerleşim yerlerinin kendilerine uygun bir yaşam alanı olmaması sebebiyle kaybolmaktadır. Bu süreçte tarım zararlılarına karşı yapılan ilaçlama mücadeleleri faydasızdır. Hatta yetkili resmi kurumlar bilinçli şekilde bu tarım zararlılarını doğaya bırakmaktadırlar. Bundan dolayı bu tarım zararlılarına karşı yapılacak mücadele yöntemlerinin faydası olmadığı gibi ekosistem içerisinde dengeleri bozduğu için zararları vardır. Farklı zararlı türlerin kontrolsüz şekilde çoğalmasına sebep olacaktır. Ayrıca belediyeler, çevre sağlığı mücadelesinde kullanmış olduğu ilaçlarla Tarım zararlılarına müdahale ettiği taktirde ölmeden eski yaşam alanlarına dönen bu tarım zararlılarının, sonraki dönemde yapılacak zirai ilaçlamalara karşı bağışıklık kazanmasına sebep olabilir. Bu bağlamda kullanılacak çevre sağlığı ilaçları gereksiz bir kaynak kullanımına sebep olduğu için ekonomik anlamda da bir zarar oluşturmaktadır. Bu anlamda yapılacak en doğru şey kültürel mücadeledir. Toplum bu konuda kurumların yetkili birimleri ve basın yolu ile bilinçlendirilmelidir. Tüm dünyada yetkili kurumlar ve ilgili bilim insanları belli dönemlerde yerleşim yerlerinde yaşanılan popülasyon artışlarına müdahale edilmemesi gerektiğini önermektedir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN