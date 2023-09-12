Adilcevaz'da Van Gölü sahilinde yangın çıktı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın korku yarattı. Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.
Adilcevaz sahilindeki Havuzlu Park alanının bitişiğinde bulunan sazlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam