Adilcevaz'da değişmeyen gelenek: Helise yemeği ikramı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gelenek haline getirilen bayram sabahı helise yemeği ikramı bu sene de devam etti. Adilcevaz ilçesinde sürdürülen yöresel helise yemeği ikramı bu bayramda da cami cemaatine ikram edildi. Bayram namazından sonra cami cemaati Kenan Emen isimli vatandaşın evinde bir araya geldi. Emen tarafından yaptırılan helise yemeği, cemaate ikram edildi. Yapılan ikramın ardından cami cemaati köydeki evleri tek tek dolaşarak bayramlarını kutladı. Vatandaşları misafir eden Kenan Emen, her bayram olduğu gibi bu bayramda da helise yemeği ikramında bulunduklarını belirterek, 'Helise yemeği yapımı bir gün öncesinde başlıyor. Sabaha kadar hazır olan helise yemeğine tereyağı ekleyip misafirlerimize ikram ediyoruz. Şu an bütün odalarımız dolmuş vaziyette. Herkese afiyet olsun' dedi.