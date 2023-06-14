Adapazarı'ndaki Lavanta Bahçesi Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çeşitli ürünleri, semaver çayı ikramı ve eşsiz görsel güzellikleriyle dikkati çeken lavanta bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bahçeye gelenler, çiçekler arasında gezinti yapıyor, manzaranın içinde fotoğraf çektiriyor ve semaverde ücretsiz çay ikramıyla dinlenme imkanı da buluyor. Lavanta bahçesine girişine 'Buraya stres getirmek yasaktır' yazısı astıklarını dile getiren girişimci Burak Görgülü, ziyaretçilerin buradan mutlu ve huzurlu bir şekilde çıktığını belirtti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çeşitli ürünleri, semaver çayı ikramı ve eşsiz görsel güzellikleriyle dikkati çeken lavanta bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Adapazarı ilçesinde "Dışarıdan stres getirmek yasaktır" sloganıyla kurduğu bahçeye çeşitli dekorlar yerleştiren girişimci Burak Görgülü, çiçekler arasında fotoğraf çektirme alanları oluşturdu.

Stüdyoyu andıran bahçeye gelenler, çiçekler arasında gezinti yapıyor, manzaranın içinde fotoğraf çektiriyor.

Semaverde ücretsiz çay ikramıyla dinlenme imkanı da bulan ziyaretçiler, satışa sunulan lavanta yağı, kolonya, lavanta demeti ve sabunlardan alıyor.

"Gelen herkes buradan yüzü gülerek çıkıyor"

Lavantaların büyümesiyle bahçenin kapılarını ziyaretçilerine açan Burak Görgülü, AA muhabirine, mor güzelliğin cazibesiyle hayalini 2019'da gerçekleştirerek lavanta bahçesini hizmete aldığını söyledi.

Görgülü, hava şartlarına göre temmuzun ortasına kadar lavanta sezonunun devam edeceğini belirterek, "Sünnet çekimine, nişan çekimine gelenler var. Ayrıca müzisyen arkadaşlar vardı. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen ilgi güzeldi. İlerleyen zamanlarda bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Lavanta bahçesine girişine "Buraya stres getirmek yasaktır" yazısı astıklarını dile getiren Görgülü, şunları kaydetti:

"Gelen herkes buradan yüzü gülerek çıkıyor. Bize böyle hoş bir mekan yaptığımız için teşekkür ediyorlar. Bizi asıl memnun eden de bu, herkesin buradan mutlu olup huzurlu bir şekilde çıkması. Burada lavanta ürünlerimizin satışı oluyor, doğal ürünler. Ziyaretçilerimiz, kendi bahçemizde ürettiğimiz lavantanın yağını, hidrosolünü, sabununu, kolonyasını ve ayrıca lavanta demetlerinden alabiliyor. Burada saatlerce güzel zaman geçiriyorlar. Lavantamız tıbbi lavanta doğal, sakinleştirici, ağrı kesici özelliği var."

Müzik grubuyla klip çekimi için gelen Buğra Uluergüven de güzel bir yer aradıklarını ve lavanta bahçesini tercih ettiklerini aktararak, "Çok güzeldi. Müzisyen arkadaşlarıma da duyuruyorum; buraya gelip klip çeksinler. Burası gerçekten muazzam bir mekan olmuş." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Gamze Kocaeli, lavanta bahçesinden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduklarını belirterek, "Fotoğraflarda gördük, çok güzeldi. Çocuklarla çok güzel fotoğraf çekilmişlerdi. O yüzden biz de kızımızı getirdik. Burayı beğendik." diye konuştu.