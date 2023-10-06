Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekeler Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, içerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.