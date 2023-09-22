Adanalı Tatlıcının Fıstık Ezmesi İçerisine Sardığı Dondurma Sıcak Havalarda Yoğun İlgi Görüyor

Adana'da sıcak havalarda talep gören bir tatlıcının fıstık ezmesi içerisine sardığı ve çikolata ile kapladığı dondurma, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta yok satıyor. Hem serinlemek hem de tatlı ihtiyacını karşılamak isteyenlerin tercihi olan bu dondurma, paket olarak da gönderiliyor.

Adanalı tatlıcının fıstık ezmesi içerisine sardığı ve çikolata ile kapladığı dondurma 40 dereceyi aşan sıcaklıkta yok satıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gölgede sıcaklık 37 derece ölçüldü. Kentteki park ve bahçelerde bulunan termometreler ise 46 dereceye ulaştı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise sıcak havalarda gelen talepler üzerine fıstık ezmesinin içerisine dondurma sardı ardından da dondurmayı çikolata ile kapladı. 40 dereceyi aşan Adana sıcağında hem ferahlatan hem de tatlı ihtiyacını karşılayan dondurma adeta yok satıyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Dondurmamızı önce fıstık ezmesine sarıyoruz ardından da çikolata ile kaplayıp donduruyoruz. Bu şekilde satışını yapıyoruz. Havalar sıcak olduğundan dolayı talep çok fazla. İnsanlar hem serinlemek hem de tatlı ihtiyacını karşılamak için tercih ediyor. Talep de güzel. İnsanlar buraya gelmese de paket olarak gönderiyoruz. Sadece bunu yemeye gelenler var" dedi.

Kasım ayına kadar Adana'da dondurma satışının olacağını belirten Geyik, "Temmuz ve Ağustos ayları gibi sıcak hava var. Sıcaklıklar bitene kadar dondurma satışımız olacaktır. Bu dondurmayı yedikten sonra diğer dondurmaları yemeyenler var artık" ifadelerini kullandı.

Dondurma yemeye gelen Enes Çakan isimli vatandaş, "Sosyal medyada görüp geldim. Çok beğendim. Hem dondurmayı hem de çikolatayı sevdiğim için tam benlik" diye konuştu. - ADANA