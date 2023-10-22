Adanalı dönerci, dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü üzerinde 320 metrelik 'piton döner' yaptı. 200 kişinin sardığı döneri vatandaşlar yemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Adanalı Dönerci Dünyanın En Eski Köprüsünde 320 Metrelik Piton Döner Yaptı

Adanalı dönerci, dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü üzerinde 320 metrelik 'piton döner' yaptı. 200 kişinin sardığı döneri vatandaşlar yemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, 5 sene önce 30 santimetrelik dönerlerin haricinde 1,5 metrelik döner yapmaya karar verdi. Döneri kıvrımlı ve uzun olarak servis etmeleri sebebiyle ismini 'piton' koyan Taş, 'piton döner' adının da marka tescilini aldı.

İzinleri aldı, tarihi köprüde döner yaptı

Siparişlere yetişemeyen Taş, önce Adana'da 2. şubeyi, ardından da Fas ve Irak'ta şubeler açtı. İlk etapta 2 buçuk, 5 ve 20 metrelik döner yapan Taş, bu sefer de gerekli izinleri alarak dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü bin 638 yıllık Taşköprü üzerinde tam 320 metrelik 'piton döner' yaptı.

Vatandaşlar döner için yarıştı

Yaklaşık 200 kişinin sarabildiği ve 2 saatte hazırlanan 320 metrelik piton döner fotoğraf çekiminin ardından vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar yapılan döneri yemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet İkram Taş, "Bugün çok mutluyuz. Gerçekten yaptığımız organizasyon bizi mutlu etti. Tarihi köprüde 320 metrelik piton döner yaptık. Bunu yapma amacımız hem Adana'mızı hem de piton döneri tanıtmak. İnşallah seneye 500 metrelik döner yapacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA