Adanalı 3 Çocuk Annesi, İstihdam Sağlayarak Başarıyla Örnek Oldu

Adanalı 3 çocuk annesi Zeynep Geyik, öğrendiği künefe ve katmer yapımının ardından evini satarak girdiği işte 20 kişiye istihdam sağlayarak başarısıyla örnek oldu. Geyik, mesleği öğrenmek için çocuklarıyla birlikte tatlılarıyla ünlü Gaziantep'e yerleşti. Evini satarak Adana'ya dönen Geyik, 25 tatlı çeşidiyle müşterilerine hizmet veriyor ve toplam 20 kadın ve erkeğe istihdam sağlıyor.

Adanalı 3 çocuk annesi, öğrendiği künefe ve katmer yapımının ardından evini satarak girdiği işte 20 kişiye istihdam sağlayarak başarısıyla örnek oldu.

37 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Geyik, ikiz kızlarını okula yazdırdıktan sonra onlardan ilham alarak kendisi de okumak istedi. Anne Geyik, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, 1 yılda ortaokul eğitimini tamamladı. Meslek sahibi olmak isteyen genç kadın, daha sonra bir meslek lisesinin pastacılık bölümüne kaydını yaptırdı. Başarıyla liseden mezun olan Geyik, önce butik pastane açmak istedi ancak daha sonra eşinin tavsiyesi üzerine tatlıcı olmaya karar verdi. Geyik, mesleği öğrenmek için çocuklarıyla birlikte tatlılarıyla ünlü Gaziantep'e yerleşti. Burada kiraladığı evde yaşarken meşhur bir tatlıcıda her gün uzun saatlerce çalışan Geyik, birçok tatlının yapımında ustalaştı.

Evini satıp iş yeri açtı

Bu sürede 15 çeşit tatlı türü öğrenen Geyik, 5 yıl önce Adana'ya gelerek oturdukları evi satarak iş yeri açtı. Öğrendiği 15 tatlının üzerine 10 çeşit daha ekleyen Geyik, dükkanında 25 tatlı türüyle müşterilerine hizmet vermeye başladı. 6 masayla ve 3 çalışanla başladığı işte Geyik, şu anda 45 masayla müşterilerine hizmet veriyor. Ayrıca Geyik, toplam 20 kadın ve erkeğe istihdam sağlıyor. 15 yaşındaki ikizleri Sena ve Tuana da annelerinin yanında yetişerek mesleği öğreniyor.

"Kendi öğrendiğim işi kadınlara öğretiyorum"

İHA muhabirine açıklamada bulunan Zeynep Geyik, kadınların istedikten sonra her işi başarabileceğini söyledi.

Süreci anlatan Geyik, "Gaziantep'te birkaç ay kaldım eşim ve çocuklarımla beraber. Sabah 08.00'den gece 03.00'e kadar çalışıyordum. İşi öğrendikten sonra Adana'ya geldim ve burayı kiraladım. 3 kişiyle başladığımız iş yerimizde 20 tane personel ile çalışıyoruz. Bu işi Türkiye'de yapan genelde erkekler ancak ben burada kendi öğrendiğim işi kadınlara öğretiyorum" ifadelerini kullandı.

Hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayan Geyik, "Evimi satarak bu iş yerini açtım. Ancak hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Bütün kadınlar da hayallerinden vazgeçmesin. Bana başaramazsın, yapamazsın diyenlere örnek oldum" dedi. - ADANA