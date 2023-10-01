Haberler ›› Yaşam ›› Adana ve Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana ve Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana ve Osmaniye'de öğleden sonra başlayan sağanak yağışlar, su birikintileri ve trafikte aksamalara neden oldu. Şiddetli rüzgar ise bir iş yerinin çatısının otomobillerin üzerine düşmesine sebep oldu. Kadirli ilçesinde de su birikintileri ve su baskınları yaşandı.