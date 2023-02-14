Depremin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, afet bölgesindeki Toplu Konut İdaresi tarafından inşa edilen yapıların hasar aldığını yazdı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden konunun gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Adana TOKİ evleri yıkıldı mı? Kahramanmaraş depremine Adana TOKİ evleri hasar gördü mü?

Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Afet bölgesinde enkaza dönen yapılarla ilgili bazı isimler gözaltına alınırken, sosyal medyadan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan binaların da hasar alıp almadığı tartışma konusu oldu. Peki, Adana TOKİ evleri yıkıldı mı? Kahramanmaraş depremine AdanaTOKİ evleri hasar gördü mü?

ADANA TOKİ EVLERİ YIKILDI MI?

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, TOKİ yetkilileri ile iletişime geçti. Yapılan açıklamada afet bölgesinde TOKİ tarafından inşaa edilen hiçbir konutun yıkılmadığı belirtildi.

Teyit Hattı'yla paylaşılan bilgi notunda "İdaremizce yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde Zemin Etüt Raporu yaptırılmaktadır. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta deprem yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılmaktadır. İmalatlarımız ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak yaptırılmaktadır. Binalarımızda radye temel, tünel kalıp taşıyıcı sistem, yüksek beton dayanımı gibi depreme karşı davranış bakımından en iyi çözümler kullanılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca afet bölgesindeki 10 ilde kaç adet TOKİ konutu olduğuna dair verilerde açıklandı.