Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi Kır Yaylasında çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Kır Yaylasında orman yangını çıktı. Yangını gören yayla sakinleri durumu hemen Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ederken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam