Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sularında Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 arasöz 50 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapılırken yangına karadan müdahale sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - ADANA