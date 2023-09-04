Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi Hacyükseği mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.