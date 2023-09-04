Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi Hacyükseği mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Aydın Mahallesi Hacyükseği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam