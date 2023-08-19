Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ADANA