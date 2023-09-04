Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi Hacyükseği mevkisinde çıkan orman yangını, Kozan Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı ve etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alıdı.

İlçeye bağlı Aydın Mahallesi Hacyükseği mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye glen Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler 11 arazöz, 4 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 70 işçi ile karadan, 2 uçak, 2 helikopter ile havadan müdahale etti. Yangın hızlı ve etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Ormanda soğutma çalışması devam ediyor. - ADANA