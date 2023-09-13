Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine yangına 4 arasöz,2 su tankeri, 2 helikopter ve orman işçileri müdahale etmeye başladı.
Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam