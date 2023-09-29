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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sülemişli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.