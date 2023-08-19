Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü. Kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü yangın, erken müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın yayılmadan ve evlere sıçramadan söndürüldü. Kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü yangın ekiplerin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışması sürüyor. - ADANA