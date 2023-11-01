Adana Kozan'da Samanlıkta Yangın Çıktı
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantas Mahallesi'nde bir evin samanlık bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının nedeni araştırılıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta yangın çıktı.
İlçeye bağlı Acarmantas Mahallesi'nde iki katlı evin samanlık bölümünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdi. Samanlığın üzerinde ev olması paniğe neden oldu. Yangını, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Samanlığın Erol Avluklu'ya ait olduğu belirlenirken, can kaybı olmayan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam