Adana İmamoğlu ilçesinde orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu İlçesi Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

OIay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.