Adana'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na İniş Yapan Uçakta Kaza

Adana'dan havalanan bir uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken sağ iniş takımının açılmaması sonucu kaza geçirdi. Uçakta bulunan pilot ve eşi ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ADANA'dan havalanan TC-AZK tescilli Mooney M20J tipi tek motorlu uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı pistine inişi sırasında sağ iniş takımının açılmaması üzerine hafif şekilde kırıma uğradı. Lastiği de patlayan uçak pist ortasında kalırken, uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Uçağın pilotu Serkan Zalaltuntaş'ın uçakta eşiyle birlikte olduğu, çiftin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.