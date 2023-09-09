Adana'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada 5 otomobil, 1 vinç ve 1 ticari araç karıştı.
Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 5 otomobil, 1 vinç ve 1 ticari araç trafik ışıklarında kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam