Adana'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 5 otomobil, 1 vinç ve 1 ticari araç trafik ışıklarında kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADANA