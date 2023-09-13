Adana'da yıkılmayan ağır hasarlı binalar velileri tedirgin ediyor

Adana'da deprem sonrası yıkılmayan ağır hasarlı binalar, öğrenciler ve veliler arasında endişe yaratıyor. Bazı okulların çevresindeki yıkımı tamamlanmayan binalar, can güvenliği ve gürültü-kirlilik sorunlarına neden oluyor.

ADANA'da bazı okul çevrelerinde hala yıkılmayan ağır hasarlı binalar, öğrenciler ile velilerde tedirginlik yaratıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı, bin 575 bina ağır, 3 bin 415 bina orta hasar aldı, 418 kişi de hayatını kaybetti. Afette 11 binanın yıkıldığı Çukurova ilçesi ise ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları nedeniyle adeta şantiyeye dönüştü. Toz ve gürültü sorununun yaşandığı mahallelerde Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarının bazı kısımları ile ara sokakların, yıkım sahasında kalması nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine araç yoğunlukları oluşmaya başladı. Bazı okulların çevresinde yıkımı tamamlanmayan ağır hasarlı binalar ise velilerin tepkilerine neden oldu. Okul bahçesinde vakit geçiren çocukları için endişe duyduklarını dile getiren veliler, yıkımın başladığı zaman can güvenliğinin yanı sıra gürültü ve kirlilik problemi de yaşanacağına dikkat çekti.

'ÇOCUKLARIMI OKULA GÖNDERMEYECEĞİM'

Bahçesindeki oyun alanlarının hemen karşısında hala yıkılmamış ağır hasarlı Gökkuşağı Apartmanı bulunan Attila İlkokulu velilerinden Ayşe Barlan, 'Aynı okulda okuyan iki çocuğumdan biri sabahçı, biri akşamcı, tedirginlik yaşıyorum. Okullar açılana kadar buranın yıkılması lazımdı. Yıkım başladıktan sonra önlem almak için yıkım bitene kadar çocuklarımı okula göndermeyeceğim dedi.

'ÖNCELİKLİ OKUL ÇEVRESİNDEKİ HASARLI BİNALAR YIKILMALIYDI'

Velilerden Müjde Sömer ise, 'Deprem olduğundan beri, bu tehlike devam ediyor. Durumun düzelmesini bekledik ama sonuç aynı. Öğretmen Hıdır Ünverdi Ortaokulu'nun olduğu bölge de aynı tehlikeyi yaşıyor. Bu iki okulun yanında da ağır hasarlı bina var. Yıkım aşaması iki günlük bir süreç değil, nasıl olacak bilmiyorum. Öncelikli okul çevresindeki hasarlı binalar yıkılmalıydı diye konuştu.