Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Emine Seğmenoğlu: Devlet hep yanımızda oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Emine Seğmenoğlu, iki büyük yangın ve iki deprem yaşadıklarını ancak devletin hep yanlarında olduğunu söyledi.

Seğmenoğlu iki büyük yangın ve iki büyük deprem yaşadıklarını 25 Temmuz'da merkez üssü Minnetli olan 5.5 büyüklüğündeki depremde evi ağır hasar aldığı için konteynere yerleştiğini belirterek, "Ailemle yaşıyorum bu yaşıma kadar bu kadar çok afeti bir arada görmedim. Ama büyük afetlere rağmen devletim her afette yanımda oldu. Şimdi konteynerde yaşıyorum" diye konuştu.

Emine Nine ve ailesini ziyaret eden Türk Kızılay'ı Kozan Şube temsilcisi Oğuz Cengiz, ilçede her afette yaraların devlet millet el ele sarıldığını kaydederek, "2 yıl önce yangın felaketini yaşadık ve kaymakamlığımız Kızılay olarak destek olmuştuk. Depremde de büyük hasar alan teyzemizin evini ziyaret ettik. Teyzemiz birçok afete maruz kalmış. Bizde her zaman elimizden geldikçe destek olmak istedik" dedi.

Emine ninenin oğlu Mahmut Seğmenoğlu ise "Kozan Karahamzalı köyünde yaşıyoruz. Yangında 8 köyü etkilendi. 16 ev yandı. 25 Temmuz'da bu sene yaşadığımız depremde 118 ev ağır hasar aldı. Hafif hasarlı evlerimizde var. Devletimizden Allah razı olsun. Ölümüz, yaralımız yok. Buna şükür. Annem çok acılar yaşadı. 2 evladını genç yaşında kaybetti. Babam üzüntüden Alzheimer hastası oldu ve 7 sene ben ona baktım rahmetli oldu. Babamın acısının ardından yangın oldu ve ardından deprem oldu. Sağlık olsun. Devlet hem ana hem baba oldu" dedi.