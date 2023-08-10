Adana'da Vinçle Sultan Papağanı Kurtarma Operasyonu

Adana'da bir kişi, evden kaçarak karşı apartmanın pencere pervazına konan sultan papağanını vinçle yakaladı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evin açık penceresinden kaçan 'Limon' isimli sultan papağanı, karşı bloktaki apartmanın 3'üncü katındaki dairenin pencere pervazına kondu. Dairede yaşayanlara ulaşmaya çalışan Limon'un sahipleri, evde kimsenin olmaması nedeniyle onu kurtaramadı. Bunun üzerine kuşun sahibi, vinç kiralama işi yapan babasından yardım istedi.

Vinç geldi, 'Limon' kurtuldu

Olay yerine gelen vincin sepetine çıkan kişi, 3. kata ulaşarak 'Limon'u eliyle yakalayıp kafese koyarak evine götürdü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kurtarma operasyonu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. - ADANA