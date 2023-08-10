Adana'da Vinç Yardımıyla Papağan Kurtarma Operasyonu

ADANA'da bir kişi, oğlunun evden kaçıp karşı bloktaki apartmanın üçüncü katındaki dairenin pencere pervazına konan papağanını vinç yardımıyla yakaladı. Yaşanan anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay bugün öğle saatlerinde Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evin açık penceresinden kaçan bir papağan, karşı bloktaki apartmanın 3'üncü katındaki dairenin pencere pervazına kondu. Kuşun sahibi genç, durumu vinç kiralama işiyle uğraşan babasından yardım istedi. Kuşun konduğu dairenin sahibine ulaşmaya çalışan sahipleri, evde kimsenin olmaması nedeniyle papağanlarını kurtaramadı. İsmini açıklamak istemeyen kişi, papağanı kurtarmak için kendi vincinin sepetine çıkarak 3'üncü kata ulaştı. Papağanı eliyle yakalayan adam, kafese koyduktan sonra aşağı inip evine götürdü. Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kurtarma operasyonu, sosyal medyada ilgi gördü.