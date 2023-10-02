Adana'da vinç sepeti kırıldı, düşen 2 işçi emniyet kemeri sayesinde havada asılı kalarak kurtuldu
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir vinç sepetinin kırılması sonucu havada asılı kalan 2 işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. İşçiler, binanın 3. katındaki bir işyerinin çalışanları tarafından balkona çekilerek kurtarıldı.
Vinçten düşen 2 işçi, emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldı
ADANA - Adana'da vinç sepeti kırıldı, düşen 2 işçi emniyet kemeri sayesinde havada asılı kalarak kurtuldu.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Vinç ile apartmana çıkmaya çalışan 2 işçi, vincin sepetinin kırılması sonucu havada asılı kaldı. Sepet yan dönerken sepetten düşen işçileri, emniyet için taktıkları kemer kurtardı. 2 işçi havada asılı kalırken binanın 3. katındaki bir iş yerinin çalışanları işçileri balkona çekerek kurtardı.
O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.