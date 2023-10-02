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Adana'da vinç sepeti kırıldı, düşen 2 işçi emniyet kemeri sayesinde havada asılı kalarak kurtuldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir vinç sepetinin kırılması sonucu havada asılı kalan 2 işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. İşçiler, binanın 3. katındaki bir işyerinin çalışanları tarafından balkona çekilerek kurtarıldı.