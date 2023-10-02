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Adana'da Vinç Kazası: 2 İşçi Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın dış cephe tadilatında çalışırken sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi vatandaşlarca kurtarıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın dış cephe tadilatında çalışırken sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi vatandaşlarca kurtarıldı.

Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, 7 katlı bir apartmanın dış cephe tadilatında çalışan 2 işçinin bunulduğu vince bağlı sepet kırıldı.

İki işçi emniyet kemeriyle sepete asılı kaldı.

Vinç operatörü, işçilerin asılı kaldığı sepeti apartmanın balkonuna yaklaştırdı. Durumu gören apartmandaki vatandaşların yardımıyla 2 işçi balkondan kurtarıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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