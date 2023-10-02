Adana'da Vinç Kazası: 2 İşçi Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın dış cephe tadilatında çalışırken sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi vatandaşlarca kurtarıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın dış cephe tadilatında çalışırken sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi vatandaşlarca kurtarıldı.
Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, 7 katlı bir apartmanın dış cephe tadilatında çalışan 2 işçinin bunulduğu vince bağlı sepet kırıldı.
İki işçi emniyet kemeriyle sepete asılı kaldı.
Vinç operatörü, işçilerin asılı kaldığı sepeti apartmanın balkonuna yaklaştırdı. Durumu gören apartmandaki vatandaşların yardımıyla 2 işçi balkondan kurtarıldı.
Kaynak: AA / Yaşam