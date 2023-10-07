Adana'da turistik bölgede yarım kalan Vakıflar Sarayı enkazı rahatsızlık veriyor

ADANA'nın turistik bölgesinde depremden önce yıkımına başlanan ancak teknik sebeplerle yarım bırakılan 60 yıllık Vakıflar Sarayı'nın enkazı ortada kaldı. Kötü görüntüsünün yanı sıra çevreye savrulan tozlar nedeniyle rahatsızlık veren iş merkezi enkazının kaldırılması için esnaf çağrıda bulundu.

Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait 60 yıllık 'Vakıflar Sarayı' depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında yıkım kararı alındı. İş merkezindeki çoğunluğu gelinlik, kına malzemeleri, elbise satışı yapan 100'ü aşkın dükkan, çevredeki boş dükkanlara taşındı. 3 düğün salonunun da olduğu binanın 6 Şubat depremlerinden 10 gün önce yıkımına başlandı. Aylardır süren çalışmayla 4 katlı bina yıkıldı. Ancak bölgedeki bir trafonun kaldırılma işlemleri tamamlanmadığı gerekçesiyle enkaz temizleme çalışması durduruldu. Enkazın çevresi kapatıldı. Ancak çıkan her rüzgarda enkazdaki tozlar, çevreye savruldu. Yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olan tarihi Büyüksaat, Yağ Cami ve çarşıların yakınında yer alan Vakıflar Sarayı'nın atıl halde bırakılması tepki çekti. Bölge esnafı enkazın bir an önce kaldırılmasını istedi.

'TURİSTİK BÖLGEYE YAKIŞMIYOR'

Vakıflar Sarayı'nın yan tarafında belediyeden kiraladığı tezgahta meyve satan Ahmet Yüksel, enkazın yarattığı kirliliğin turistik bölgeye yakışmadığını söyledi. Yüksel, Ayrıca şu sıra kentte Lezzet Festivali var. Adana'ya gelenler ilk olarak bu bölgeyi gezip, alışveriş yapıyor, kebapçılarda yemek yiyor. Esnafın isteği hemen buranın tamamen yıkılması, enkazın kaldırılması ve düzenleme yapılması dedi.

'DEPREMDE YIKILDI SANIYORLAR'

Enkazın arka tarafındaki Mısır Çarşısı esnafından Mehmet Yılmaz da Gelen insanlar sarayın deprem yüzünden yıkıldığını sanıyor. Çarşının ortasında böyle bir enkaz bırakılır mı Çarşı ölüyor. Bir an önce buraya el atılması lazım. İş yerlerimizin önünde sergilediğimiz ürünler tozun, toprağın içinde kalıyor. Her zaman temizliyoruz ama yetişemiyoruz diye konuştu.