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Adana'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada otomobil sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kozan'da 28 Kasım günü sabah karşı 04.00 sularında meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Hasan Mert Yılmaz 'da Seyhan Devlet Hastanesinde ki 3 gündür verdiği yaşam yavaşını kaybetti.

Otomobilde bulunan Buğrahan Özcan (19) ve Polat Dinler'in (20) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, otomobil sürücüsü Hasan Mert Yılmaz ve Y.S. hastanede tedavi altına alınmış, kamyon sürücüsü H.Ö. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Seyhan devlet hastanesi yoğun bakımda tedavi gören Hasan Mert Yılmaz da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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