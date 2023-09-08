Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç

Adana'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan gençlerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer gençler ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'da dün gece meydana gelen trafik kazasında yaralanan gençlerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Kayarcık köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki motosiklet birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklette bulunan Durmuş Bozkurt, Cafer Kaşan ve Alperen Ören ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Alperen Ören (19) hayatını kaybetti. Ören'in cenazesi morga kaldırıldı. - ADANA