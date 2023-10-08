Adana'da trafik ışıklarında bekleyen cipte yangın çıktı
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Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu.
Ö.A. idaresindeki 33 AGF 245 plakalı cip, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu gören sürücü, itfaiye ve polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle cipte hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Yaşam