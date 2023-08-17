Adana'da Toros'a yeni nesil klima takıldı

Adana'da bu yıl rekor kıran aşırı sıcaklar, 1989 yılında üretimi yapılan ve zorlu arazi şartlarında bölgede tercih edilen Toros'a yeni nesil klima taktırdı. Kozanlı sürücü Nurettin Kılınç, yeni araç almak yerine her yere ulaşımını sağladığı 26 yıllık emektarı arabasına sanayide özel bir sistemle yeni nesil klima taktırdı.

Adana'da bu yıl rekor kıran aşırı sıcaklar, 1989 yılında üretimi yapılan ve zorlu arazi şartlarında bölgede tercih edilen Toros'a yeni nesil klima taktırdı. Kozanlı sürücü Nurettin Kılınç, yeni araç almak yerine her yere ulaşımını sağladığı 26 yıllık emektarı arabasına sanayide özel bir sistemle yeni nesil klima taktırdı.

Kozan ilçesinde yaşayan emekli çiftçi Nurettin Kılınç, sıcaklara dayanamayıp 1989 model Renault Toros aracına yeni nesil klima taktırdı. Bölgede kırsal mahallelerde ve zorlu arazi şartlarına uygun olması nedeniyle halk arasında "dağ keçisi" olarak bilenen Toros aracından vazgeçmeyen Kılınç, aracın içinin aşırı sıcak olması ve rekor kıran sıcaklarda daha da dayanılmaz olması nedeniyle yeni nesil klimayı araca takmaya karar verdi.

Kılınç, Kozan Oto Sanayi'nde bir esnafla hayalini kurduğu klimalı araba için başvurdu. Bunun üzerine sanayici Toros'a klima sistemi yaptı. Kılınç aracında artık serin serin gezeceğini kaydederek, "Emekli bir gezenim. Yazın sıcaklarına dayanamadık. Elimizden gelen ile idare ettik ama olmadı geldik, klimayı taktırmaya. Araba almamıza gerek yok, memnunuz. Serin serin gezeceğiz" dedi.

Yaklaşık 25 bin TL masraf yaparak aracı klimalı hale getiren Kılınç, klimayı taktırdıktan sonra hemen açarak, Kozan sıcaklarında yanmadan gezmeye devam edeceğini belirtti. - ADANA