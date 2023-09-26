Adana'da Tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir tırın altında kalan motosiklet sürücüsü Emircan Zorlu hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu'nun cenazesi tırın altından çıkarıldı ve tır sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emircan Zorlu (20) idaresindeki 01 APY 811 plakalı motosiklet, İncirlik Hürriyet Mahallesi Girne Bulvarı'nda Çiğdem U. yönetimindeki 34 DL 0155 plakalı tırın altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosiklet sürücüsü Zorlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Zorlu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tırın altından çıkarıldı.
Tırın sürücüsü Çiğdem U. polis ekiplerince gözaltına alındı, Zorlu'nun cesedi morga kaldırıldı.