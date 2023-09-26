Adana'da Tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir tırın altında kalan motosiklet sürücüsü Emircan Zorlu hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu'nun cenazesi tırın altından çıkarıldı ve tır sürücüsü gözaltına alındı.