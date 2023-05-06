Adana'da TIR'a Arkadan Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ender Kuytu (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan- Osmaniye D-400 karayolu Esentepe Kavşağı'nda meydana geldi. Adana istikametine doğru seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 01 AKG 867 plakalı TIR'a, aynı istikamette ilerleyen Ender Kuytu'nun kullandığı 80 ADY 092 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Kuytu'yu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kuytu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kuytu'nun cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.