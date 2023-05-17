Adana'da Termometreler 37 Dereceyi Gösterdi

ADANA'da mayıs ayının ortasında kent merkezindeki termometreler 37 dereceyi gösterdi, sıcakta bunalanlar parklara koştu.

Adana'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık arttı. Sıcaktan etkilenenler ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalıştı. Termometreler 37 dereceyi gösterdi. Kentin kavurucu sıcaklığına alışkın olduklarını ifade eden Tolga Arık (20), küresel ısınmanın etkisiyle bu sıcaklıkların geçtiğimiz yıllara oranla giderek daha da arttığını belirtti. Arık, Kış aylarında eskiden yağmur yağardı artık çok az görüyoruz. Yaz aylarında ise sıcaktan termometreler patlıyor. Doğduğumdan beri Adana'da yaşıyorum ama bu sıcaklık bizi çok zorluyor. Koyu renk kıyafetler giyemiyoruz dedi.