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Adana'da Termometreler 37 Dereceyi Gösterdi

Yaşam Haberleri

Adana'da mayıs ayının ortasında kent merkezindeki termometreler 37 dereceyi gösterdi, sıcakta bunalanlar parklara koştu. Sıcaktan etkilenenler ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalıştı. Kış aylarında eskiden yağmur yağardı artık çok az görüyoruz. Yaz aylarında ise sıcaktan termometreler patlıyor.

ADANA'da mayıs ayının ortasında kent merkezindeki termometreler 37 dereceyi gösterdi, sıcakta bunalanlar parklara koştu.

Adana'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık arttı. Sıcaktan etkilenenler ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalıştı. Termometreler 37 dereceyi gösterdi. Kentin kavurucu sıcaklığına alışkın olduklarını ifade eden Tolga Arık (20), küresel ısınmanın etkisiyle bu sıcaklıkların geçtiğimiz yıllara oranla giderek daha da arttığını belirtti. Arık, Kış aylarında eskiden yağmur yağardı artık çok az görüyoruz. Yaz aylarında ise sıcaktan termometreler patlıyor. Doğduğumdan beri Adana'da yaşıyorum ama bu sıcaklık bizi çok zorluyor. Koyu renk kıyafetler giyemiyoruz dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Adana Yaşam Haberler

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