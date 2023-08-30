Adana'da tarlada çıkan yangına itfaiye müdahale etti
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Adana'nın Karataş ilçesindeki tarlada samanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Karataş ilçesindeki tarlada samanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kiremitli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde bulunan samanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Yaşam