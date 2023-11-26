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Adana'da tahıl yüklü tır kontrolden çıkarak otoyolda yan yattı

Adana'da tahıl yüklü bir tırın kontrolden çıkması sonucu otoyolda yan yatmasıyla sürücü hafif şekilde yaralandı ve tahıl yola saçıldı. Kazanın ardından otoyol bir süre trafiğe kapatıldı.