Adana'da tahıl yüklü tır kontrolden çıkarak otoyolda yan yattı
Adana'da tahıl yüklü bir tırın kontrolden çıkması sonucu otoyolda yan yatmasıyla sürücü hafif şekilde yaralandı ve tahıl yola saçıldı. Kazanın ardından otoyol bir süre trafiğe kapatıldı.
Adana'da tahıl yüklü tır kontrolden çıkarak otoyolda yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tahıl yola saçıldı.
Kaza, Pozantı- Ankara otoyolunun Adana istikametinde Gülek mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tahıl yüklü tır kontrolünü kaybedince otoyolda bariyerlere çarptırttıktan sonra yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Tırın yan yatmasıyla sürücü hafif şekilde yaralanırken araçtaki tahıl yola döküldü.
Otoyolda bir süre ulaşıma kapanan trafik, tahılların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasıyla yeniden açıldı. - ADANA