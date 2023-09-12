Adana'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Oflaz'ın cesedi, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Karayusuflu Mahallesi yakınında Oflaz'ın cesedine ulaştı. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.